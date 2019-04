Freier Proberaum für Schülerbands

Bensheim.Seit zwölf Jahren bietet die Stadt Bensheim Bands Proberäume an, damit jugendliche Musiker ihrem Hobby nachgehen können. In den Räumlichkeiten auf dem Gelände der Firma Natursteine Kurz in der Nibelungenstraße nutzen Bands und Amateurmusikgruppen dieses Angebot.

Miete zahlt die Stadt

Aktuell ist ein Raum freigeworden, der wieder an eine Schülerband aus Bensheim vergeben werden soll. Die monatliche Miete für die Räume, die zusammen eine Fläche von rund 90 Quadratmeter haben, übernimmt die Stadt. Es fällt lediglich eine Kostenpauschale für Strom und Heizung von 50 Euro im Jahr an, schreibt die Stadtverwaltung.

Die Nutzung der Proberäume ist an gewisse Voraussetzungen gekoppelt, denn das Angebot steht exklusiv Schülerinnen und Schülern von Bensheimer Schulen zur Verfügung, mindestens ein Mitglied der Gruppe muss außerdem in Bensheim wohnen.

Ansprechpartnerin ist Stephanie Gescheidle, Telefon 06251/8699162, E-Mail jugend@bensheim.de. ps

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 03.04.2019