Freilaufende Hunde und Radfahrer stören das Wild

Auerbach.Zur Mitgliederversammlung der Auerbacher Jagdgenossenschaft hatten sich elf Jagdgenossen und vier Gäste eingefunden. Da die Versammlung einmal mehr auf Grund zu geringer Teilnehmerzahl nicht beschlussfähig war, musste Jagdvorsteher Hans Seibert nach Feststellung der Beschlussunfähigkeit eine außerordentliche Mitgliederversammlung einberufen, die gemäß Satzung jetzt beschlussfähig war. Daran schloss sich die Verlesung der Niederschrift aus dem Jahre 2017 durch Schriftführer Horst Knop an.

In seinem Jahresbericht 2017 konnte Jagdvorsteher Hans Seibert von der einvernehmlichen Einigung mit der Jagdgenossenschaft Niederwald hinsichtlich deren Anteil an der Jagdpacht und der voraussichtlich letzten Zahlung in Höhe von 25.000 Euro im Rahmen der Flurbereinigung berichten.

Weiterhin auf hohem Niveau sind die Störungen im Revier durch freilaufende Hunde und Radfahrer abseits der Wege und die erneute Zunahme der Folierungen in der Ebene. Positiv wurde erneut die Zuwendung an die Arbeiterwohlfahrt Auerbach zur Betreuung älterer Jagdgenossen aufgenommen, die anlässlich der Kerb überreicht wurde. Für den in die Pensionierung gehenden Karl-Heinz Weigold ist nun Frank Wienecke neuer Ansprechpartner bei der Stadt Bensheim.