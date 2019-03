Freiwillige Polizeihelfer gesucht

Bensheim.Die Stadt Bensheim sucht wieder Helfer für den freiwilligen Polizeidienst. In erster Linie geht es darum, Präsenz zu zeigen, Ansprechpartner für die Bürger zu sein und aufmerksam durch die Stadt zu gehen. Vor allem bei Festen und in öffentlichen Anlagen sind die Helfer im Einsatz. Auch beim Streifen- und Ermittlungsdienst sowie bei der vorbeugenden Bekämpfung von Straftaten werden die Freiwilligen einbezogen.

Gesucht werden Frauen und Männer zwischen 18 und 65 Jahren, die für diesen Dienst körperlich fit und gesundheitlich geeignet sind. Voraussetzung ist ein einwandfreies polizeiliches Führungszeugnis. Die Ausbildung und Ausrüstung der Polizeihelfer, die maximal 25 Stunden im Monat eingesetzt werden, wird vom Land Hessen finanziert, die Aufwandsentschädigung in Höhe von sieben Euro pro Stunde zahlt die Stadt Bensheim.

50 Stunden Ausbildung

Dienstrechtlich sind die Helfer der Polizei unterstellt. Unterwegs sind sie im Regelfall als Doppelstreife, gelegentlich auch zu dritt, aber nie allein. Die Ausbildung erfolgt im Polizeipräsidium Südhessen in Darmstadt, im Vorfeld finden Kurse bei der Polizei in Bensheim statt, die pro Teilnehmer 50 Stunden umfassen. Wenn die Frauen und Männer offiziell in den Dienst eingeführt sind, dürfen sie verdächtige oder auffällige Personen befragen, Personalien feststellen oder einen vorübergehenden Platzverweis erteilen. Nicht gestattet ist es ihnen, in die persönliche Freiheit einzugreifen sowie Personen oder Sachen zu durchsuchen.

Wer Interesse hat, in Bensheim als Polizeihelfer tätig zu werden, kann sich beim Team Ordnung, Soziales und Integration bewerben. ps

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 21.03.2019