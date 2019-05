Freizeit der Ministranten

Bensheim.An Fronleichnam, Donnerstag, 30. Mai, fahren die Ministranten von Sankt Georg wie jedes Jahr auf Minifreizeit, die diesmal unter dem Motto Hawaii steht. Die Kinder und Leiter erwarten vier Tage voller Spiel und Spaß, die von der Oberrunde schon seit Wochen geplant werden.

Nachtwanderung und Lagerfeuer

In der Erholungsanlage Eckbuckel in Buchen werden die Teilnehmer basteln können und gemeinsam Spiele spielen. Eine gruselige Nachtwanderung und Lagerfeuer dürfen nicht fehlen. Zur Erfrischung ist ein Tag im Schwimmbad geplant. Bevor es am Sonntag wieder nach Hause geht, wird zusammen ein bunter Abend gefeiert und es wird gespielt.

Eingeladen sind alle Ministranten aus Sankt Georg sowie Freunde und Verwandte. red

