Freizeiten für große und kleine Skifans

Bensheim.Die alpine Weltcup-Saison wurde bereits Ende Oktober in Sölden eröffnet, und auch die Wintersportfreunde der DJK SSG Bensheim stecken mitten in den Vorbereitungen für die Ski- und Snowboardfreizeiten, von denen einige bereits ausgebucht sind.

Derzeit gibt es beispielsweise noch freie Plätze bei der Jugendfreizeit vom 5. bis 12. Januar 2019 in Brixen im Thale. Der Ottenhof befindet sich direkt an der Piste im Skigebiet Skiwelt Wilder Kaiser/Brixenthal, einem der größten zusammenhängenden Skigebiete der Alpen. Neben Ski-und Snowboardkursen ist auch abends immer jede Menge geboten. Die Fahrt richtet sich an Jugendliche zwischen 13 und 17 Jahren und ist ein absoluter Klassiker im Fahrtenprogramm.

Die Söldenfahrt am Nikolauswochenende feiert 20-jähriges Jubiläum, in diesem Jahr mit Rekordteilnehmerzahl, so dass Fahrtenleiterin Karin Schlink zusätzliche Unterkünfte in der Nähe des Stammsitzes Gurgler Hof dazugebucht hat.

Die Familienfreizeit für die kleinen Schneehasen geht Anfang Januar ins Haus BergSee am Spitzingsee. In der dritten Januarwoche findet die Genießerfreizeit in den Dolomiten statt, Ziel vom 12. bis 19. Januar ist das sympathische Dörfchen St. Kassian inmitten des Weltnaturerbes.

Am Faschingswochenende sind alle Skitourenfreunde im Tiefschnee rund um die Lizumer Hütte zu finden, und dann heißt es auch schon wieder Frühjahrssonne tanken bei den Fahrten nach Galtür, auf die Dresdner Hütte, und bei der Freizeit für junge Leute im Zillertal, wo auch ein Skitouren- und Splitboardschnuppertag angeboten wird.

Zur Vorbereitung auf einen verletzungsfreien Winter können sich alle Schneefreunde ganzjährig bei den verschiedenen Skigymnastik-Angeboten in der Halle fit halten. red

Info: Weitere Informationen zu allen Fahrten und zur Skigymnastik unter ski.ssg-bensheim.de

