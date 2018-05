Anzeige

Auerbach.Auf ein Schild außerhalb eines Lebensmittelgeschäfts in Auerbach hatten es nach Polizeiangaben bislang noch unbekannte Täter abgesehen. Gegen 12 Uhr am Montagmittag verständigten Zeugen die Polizei. Auf eine Angebotstafel an der Darmstädter Straße hatten Kriminelle einen fremdenfeindlichen Spruch geschrieben, so die Polizei.

Tatzeitraum unklar

Der genaue Tatzeitraum steht noch nicht fest. Der Staatsschutz der Kriminalpolizei in Heppenheim hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen.

„Wer hat verdächtige Personen bemerkt oder kann Hinweise zur genauen Tatzeit geben?“, fragen die zuständigen Beamten. Die Ermittler in Heppenheim sind unter der Telefonnummer 06252/7060 zu erreichen. pol