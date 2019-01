Freude an freier Rede entwickeln

Bensheim.Sind gute Redner intelligenter als ungeübte Redner? Man könnte es meinen, zumindest Sympathie und Aufmerksamkeit der Zuhörer gehören dem erfahrenen Redner, der sein Thema souverän in geschliffener Sprache präsentieren kann.

Rhetorische Fähigkeiten bei vorbereiteter und auch bei freier Rede sind Schlüsselqualifikationen im beruflichen und privaten Alltag.

Sicherlich gibt es Naturbegabungen, denen öffentliches Reden leicht fällt und die Freude daran haben, auf einem Podium zu stehen. Die meisten Menschen aber profitieren sehr davon, wenn sie sich mit dem Thema „öffentlich reden“ bewusst auseinandersetzen und kontinuierlich trainieren.

An seinen 14-tägigen Clubabenden bietet der Rhetorikclub Bergstraße ideale Gelegenheiten, Freude an freier Rede zu entwickeln. Gemeinsam lernen die Mitglieder, ihre Gedanken selbstbewusst und sicher zu formulieren, sie auszudrücken und zu übermitteln.

Führungskompetenzen trainieren

Auch Führungskompetenzen wie Gruppen zu führen und Sitzungen zu leiten, konstruktive Bewertungen zu geben und zu empfangen, können trainiert werden – jedes Mitglied in seinem eigenen Tempo, wann und wie es möchte.

Der Besuch eines Rhetorikclubs ist nachhaltiger als der Besuch eines Seminars. Während das Seminar meist einen intensiven, kurzzeitigen Impuls darstellt, bietet der Rhetorik-Club kontinuierliche Praxis in unterschiedlichen Redeformen. Daher ist er eine kostengünstige Alternative oder Ergänzung zu einem Rhetorikseminar.

Vertieft werden Fähigkeiten und Fertigkeiten in eigenen, internen Workshops mit Themenschwerpunkten wie Atem und Stimme, Umgang mit Mikrofon und Technik, rhetorische Stilmittel und mehr.

Interessierte können am Dienstag, 29. Januar, ab 19 Uhr an einem Info-Abend im Nebenraum des Restaurant Weiherhaus, Saarstraße 56, in Auerbach teilnehmen. red

Info: Weitere Informationen unter www.rhetorik-club- bergstrasse.de

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 28.01.2019