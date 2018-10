Freude über Teleskop

Bensheim.Die Astronomie-AG der Liebfrauenschule hat ein neues Teleskop bekommen. Der Verein „Freunde der Liebfrauenschule“ hat die Anschaffung unterstützt und die Kosten für das Teleskop und weiteres Zubehör, wie verschiedene Okulare oder ein Sonnenfilter übernommen.

Nebel und Sternhaufen im Blick

Es handelt sich um ein Spiegelteleskop mit einer Brennweite von 1250 mm und einer Öffnung von 125 mm. Mit diesem können Objekte noch bei über 50-facher Vergrößerung scharf abgebildet werden, sodass man verschiedene Monde beobachten kann. Weiterhin ist es möglich, Doppelstern-Systeme aufzulösen, aber auch das Beobachten von Nebeln und Sternhaufen.

Zum Einsatz kommt das Teleskop hauptsächlich in der Astronomie-AG, jedoch wird es auch im Regelunterricht sowie bei Wettbewerben wie „Jugend forscht“ oder „Schüler experimentieren“ genutzt werden.

Bislang kam das Teleskop „nur“ bei Sonnenbeobachtungen zum Einsatz. Die Schulübernachtung, bei der das Teleskop auch in der Nacht benutzt wird, steht in der ersten Woche nach den Ferien an.

Interessierte Schülerinnen können sich auch mit dem weiten Feld der Astro-Fotografie auseinandersetzen.

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 02.10.2018