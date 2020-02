Freundeskreis fährt nach Bonn

Bensheim.Der Freundeskreis Amersham fährt am Samstag, 29. Februar, zur Ausstellung „Very British“ nach Bonn. Die Ausstellung nimmt verschiedene Aspekte der deutsch-britischen Beziehung auf.

Vom deutschen Entsetzen über die Brexit-Abstimmung zum Rückblick in die Zeitgeschichte zu Adenauer und Churchill zeigt sie, wie gespalten das Verhältnis der Briten zum Festland und auch zur Bundesrepublik schon seit 1945 ist. Für die Deutschen wird Großbritannien nach dem Zweiten Weltkrieg dagegen von einer Besatzungsmacht schnell zum Verbündeten und zum kulturellen Leitbild.

Am Nachmittag besteht die Möglichkeit zum Besuch der Ausstellung Beethoven „Welt.Bürger.Musik“ in der Bundeskunsthalle. Die prägenden Ereignisse im Leben und Werk Beethovens, aber auch die darin enthaltenen Brüche werden nachgezeichnet.

Abfahrt ist um 8:27 Uhr ab dem Bensheimer Bahnhof, Rückkehr gegen 21.30 Uhr in Bensheim, Bahnhof. Es wird ein Teilnahmebeitrag für Eintritt und Fahrt erhoben. Eine Anmeldung ist erforderlich per Mail an vorsitz@fk-ba.de oder über die Homepage www.bensheim-amersham.de. red

