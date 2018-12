Freundeskreis Mohács will Jugend stärker einbinden

Bensheim.Die Partnerschaft zwischen Bensheim und der ungarischen Stadt Mohács wurde 1987 besiegelt, besteht also im kommenden Jahr seit 32 Jahren. Der deutsch-ungarische Freundeskreis Bensheim-Mohács wurde zwei Jahr später ins Leben gerufen, blickt im kommenden Jahr auf 30-jährige Tätigkeit zurück. Dieses kleine Jubiläum wird im Oktober 2019 gefeiert. Der ungarisch-deutsche Freundeskreis Mohács-Bensheim konnte dieser Tage schon das 30-jährige Bestehen begehen. In einer kleinen Feierstunde wurde in Mohács an die Gründung erinnert.

Im Beisein des Mohácser Bürgermeisters József Szekó, des Vizebürgermeisters Aron Cserdi sowie einer kleinen Bensheimer Delegation hieß der dortige Freundeskreis-Vorsitzende György Werner alle Gäste im Festsaal des Bürohauses willkommen, darunter auch den Gründungsvorsitzenden Ferenc Zimmermann und den langjährigen Vorsitzenden der deutschen Selbstverwaltung in Mohács, Ferenc Kohlbach.

György Werner erwähnte die vielen gegenseitigen Besuche, die in den letzten 30 Jahren stattgefunden hätten, die vielen persönlichen Kontakte und Freundschaften, die bis zum heutigen Tag Bestand haben und erwähnte die engen Beziehungen, die sich zwischen Mohács und Bensheim entwickelten. Es sei bemerkenswert, so der Freundeskreisvorsitzende, dass dadurch viele Jugendliche, Schüler, Sportler und Musiker die Möglichkeit hatten, ein anderes Land, eine andere Welt und andere Kultur kennenzulernen.

Mehr als 100 Mitglieder

Werner freute sich, dass die Zahl der Freundeskreismitglieder in Mohács zunimmt. Man habe die Schallmauer von 100 Mitgliedern durchbrochen. Der Vorsitzende ging auf die Aktivitäten ein, zu deren Höhepunkten die Fahrt nach Bensheim gehöre. Auch in diesem Jahr, zum Bergsträßer Winzerfest, weilte eine 25-köpfige Gruppe aus Mohács in Bensheim.

Mohács Bürgermeister József Szekó erinnerte an seinen ersten Besuch in Bensheim im Jahr 1999. Da habe die Partnerschaft bereits seit zwölf Jahren bestanden. Dankbar habe er die Informationen und Ratschläge angenommen, die der damalige Bensheimer Bürgermeister Georg Stolle ihm als jungem Kollegen gegeben hatte. Davon zehre er heute noch, obwohl er im kommenden Jahr in seine fünfte Amtszeit gehe und bereits über 20 Jahre Bürgermeister seiner Heimatstadt sei.

Szekó erinnerte auch an den Besuch in diesem November, als er in Bensheim weilte und zusammen mit seinem Kollegen Rolf Richter eine Ausstellung junger behinderter Künstler aus beiden Städten eröffnen konnte. Szekó äußerte den Wunsch, dass die Ausstellung bald auch den Bürgern in Mohács zugänglich gemacht werde.

Franz Müller, der Vorsitzende des deutsch-ungarischen Freundeskreises, überbrachte die Grüße von Ehrenbürgermeister Stolle, Bürgermeister Richter und Stadtverordnetenvorsteherin Christine Deppert. Müller erinnerte an das internationale Jugendfußballturnier, das im Juni in Bensheim zwischen Mannschaften aus den Bensheimer Partnerstädten ausgetragen worden sei.

Kooperation mit Scholl-Schule

Es sei wichtig, dass gerade die Jugend an die Partnerstädte und Freundeskreise herangeführt werde. Deswegen habe der Freundeskreis mit der Geschwister-Scholl-Schule eine Kooperation vereinbart, zumal die Bensheimer Schule mit der Parkschule in Mohács seit über 25 Jahren in engem Kontakt stehe und Schüleraustausche regelmäßig stattfänden.

Müller abschließend: „Wir sollten die Jugendlichen noch mehr in die Partnerschaft zwischen Bensheim und Mohács einbinden, damit wir auch in 20 Jahren noch, dann das 50-jährige Jubiläum, wenn auch mit anderen Protagonisten, feiern können.“ Der Bensheimer Freundeskreisvorsitzende überreichte dem dortigen Freundeskreis einen wertvollen Merianstich mit einer Bensheimer Ansicht aus dem Jahre 1640 und dem Mohácser Bürgermeister ein aktuelles Poster des Bensheimer Mohács-Platzes am Rinnentor, das beim Hissen der beiden Stadtfahnen gefertigt wurde. Ferenc Zimmermann, der Gründungsvorsitzende des dortigen Freundeskreises, erinnerte an die Anfänge dieser Verbindung und zeichnete die gute Entwicklung auf. mül

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 21.12.2018