Freundeskreis stellt Jahresplanung vor

Bensheim.Am Mittwoch, 23. Januar, um 20 Uhr lädt der Freundeskreis Bensheim-Amersham zur Mitgliederversammlung in die Gaststätte Weiherhaus in der Saarstraße 56 in Bensheim ein. Interessierte Mitbürger sind ebenfalls eingeladen.

Während der Vorstand Führungs- und Organisationsaufgaben wahrnimmt, bestimmt die Mitgliederversammlung über die Entlastung der Vorstandstätigkeit, auch die Zustimmung zur Kassenführung spielt eine bedeutende Rolle.

Des Weiteren wird über die geplanten Aktivitäten in 2019 informiert – immerhin kann der Freundeskreis auf sein 40-jähriges Bestehen zurückblicken und wird dies mit zahlreichen Aktivitäten feiern. Der Vorstand freut sich auf eine rege Teilnahme an der Mitgliederversammlung.

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 21.01.2019