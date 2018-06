Anzeige

Bensheim.„Willkommen im Zentrum der Hussitenbewegung“, so begrüßte Reiseleiter Peter Illing die Reisegruppe des deutsch-tschechischen Freundschaftskreises bei der Ankunft in Tábor, wo im Stadtzentrum in einem Hotel Logis bezogen wurde. Die Busreise vom 10. bis 15. Mai führte nach Südböhmen, in das sogenannte Hussitenland.

Berühmt berüchtigt waren die Hussiten im 15. Jahrhundert, die sich nach der Verbrennung ihres geistlichen Führers Jan Hus beim päpstlichen Konzil in Konstanz 1415 radikalisierten und in großen Teilen Böhmens und Schlesiens gegen die katholische Kirche kämpften und Verwüstungen hinterließen.

Der Theologe Jan Hus prangerte bereits 100 Jahre vor Martin Luther den moralischen Verfall sowie den Reichtum der Kirche an und forderte Reformen. Auch bezweifelte er das Papsttum, wofür es in der Bibel keinen Beleg gebe. Bereits bei der Anreise wurde die Wasserburg Schwihau (Svihov) besucht, die von den Hussiten erobert wurde, nachdem es ihnen gelang, das Wasser des Burggrabens abzulassen. Die Burg ist größtenteils im mittelalterlichen Zustand erhalten.