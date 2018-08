Anzeige

Bensheim.Der deutsch-tschechische Freundschaftskreis lädt für Samstag, 18. August, zu einem Besuch in der Nibelungenstadt Worms ein. Wegen des Niedrigwassers des Rheins kann die ursprünglich geplante Fahrt mit der Fähre ab Lampertheim nicht durchgeführt werden.

Dafür steht die Stadt Worms noch intensiver im Mittelpunkt des Besuchs. Eine Stadtführung, die auch in den Dom und zum jüdischen Friedhof führen wird, steht auf dem Programm. Der Abschluss ist dann im Wormser Hagenbräu am Rhein vorgesehen. Die Busfahrt startet am 18. August um 13.15 Uhr ab Fehlheim und um 13.30 Uhr am Bahnhof Bensheim. Die Rückkehr ist gegen 20 Uhr vorgesehen. Ein Kostenbeitrag für die Busfahrt und Stadtführung wird erhoben.

Für diesen Ausflug stehen nur noch wenige Restplätze zur Verfügung, so dass sich eine umgehende Anmeldung empfiehlt. Anmeldungen nimmt das Vorstandsmitglied Sylvia Düfer unter Telefon 06251/63938 oder per E-Mail s.duefer@googlemail.com entgegen. mz