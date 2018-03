Anzeige

Für die Unterstützung der beiden Kinderheime in Glatz/Klodzko sammelt der Verein wieder Kleider, Schuhe und Wäsche sowie Dinge des täglichen Bedarfes, die im Rahmen des Besuchs überbracht werden.

Der Vorstand weist darauf hin, dass die kleine Wanderung im April in einen geführten Stadtrundgang durch Bensheim umgewandelt wurde. Der Stadtrundgang startet um 17.30 Uhr am Bürgerbüro und führt eineinhalb Stunden durch die Innenstadt mit vielfältigen Erklärungen zur Stadtgeschichte und endet in einem Weinlokal der Innenstadt. Hier sind alle Freunde sowie interessierte Bürger eingeladen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 12.03.2018