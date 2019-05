Freundschaftskreis wandert

Bensheim.Im Wonnemonat Mai steht beim deutsch-polnischen Freundschaftskreis Bensheim– Glatz/Klodzko eine kleine Blüten-/Frühlingswanderung im Programm. Dazu treffen sich die Teilnehmer am Mittwoch (8.) um 14.45 Uhr am Bahnhof an der Bushaltestelle nach Heppenheim. Laut Fahrplan startet der Bus in die Kreisstadt um 14.52 Uhr.

Durch die Weinberge

In Heppenheim geht es dann zu Fuß zunächst in den Rebmuttergarten zum Staatsweingut. Dort kann man sich schon mal auf die Wanderung durch die Weinberge in Richtung Bensheim einstimmen. Auch unterwegs wird es eine kleine Weinverkostung geben.

Der Abschluss, etwa gegen 18 Uhr, ist im Weingut Mohr, wo auch weitere Interessenten und Gäste, wie auch zur Wanderung selbst, willkommen sind. Entsprechende Plätze werden reserviert. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 07.05.2019