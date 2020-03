Freundschaftskreis zieht Bilanz

Bensheim.Die Mitglieder des deutsch-tschechischen Freundschaftskreises werden nochmals auf die Jahreshauptversammlung hingewiesen, die am Donnerstag (12.) um 18.30 Uhr im Kolpinghaus (Breuersälchen) stattfindet. In diesem Jahr stehen in erster Linie die üblichen Regularien an, während Neuwahlen des Vorstandes nicht erforderlich sind. Im Anschluss an die eigentliche Versammlung lädt der Vorstand zu einem Imbiss ein.

In der jüngsten Vorstandssitzung unter dem Vorsitz von Carola Heimann wurden vor allem die diesjährigen Fahrtenangebote besprochen. Die größere Jahresfahrt im Mai nach Berlin ist bereits ausgebucht. Tagesfahrten sind am 22. August nach Speyer und am 25. September nach Mainz vorgesehen. Einzelheiten werden noch mitgeteilt.

Gäste aus den Partnerstädten, auch aus Hostinné, werden zum diesjährigen Winzerfest erwartet. Zu gegebener Zeit werden noch Überlegungen hinsichtlich des Programms angestellt. mz

