Bensheim.In diesem Jahr wird die Friedhofskirche 400 Jahre alt. Zum Jubiläum wird am Samstag (24.) um 17 Uhr in der Crescenzkirche ein ökumenischer Vespergottesdienst gefeiert. Pfarrer Thomas Catta von Sankt Georg und Pfarrer Stefan Kunz von der Michaelsgemeinde werden den Gottesdienst leiten.

Die Kirche ist der älteste Bensheimer Kirchenbau. Sie war nach der Michaelskirche, die an der Stelle der heutigen Sankt-Georgs-Kirche stand, und der Vorgängerin der heutigen Hospitalkirche, die dritte Kirche, die in Bensheim errichtet wurde. In ihrer Nutzung spiegelt sich die konfessionelle Geschichte Bensheims. Der Bau wurde im Jahr 1618 als erste evangelische Kirche errichtet.

Dem Heiligen Crescenz geweiht

Schon 1624 wurde Bensheim wieder katholisch. Doch erst im Jahr 1676 wurde die Kirche vom damaligen Mainzer Weihbischof Adolph Gottfried Volusius zu Ehren des 1. Mainzer Bischofs und Märtyrers, dem Heiligen Crescenz, geweiht. 1877 wurde der Bau um den heutigen Chorraum erweitert. 1884 wurde der heutige Turm angebaut.

In den 60er Jahren wurde die Kirche von der katholischen Pfarrei grundlegend renoviert. Seit dieser Zeit finden auch regelmäßig evangelische Gottesdienste dort statt. 1991 beschlossen der katholische Pfarrgemeinderat von Sankt Georg und der Kirchenvorstand der Michaelsgemeinde, eine Glocke für die Kirche anzuschaffen. Bei einer Ortsbegehung stellte sich heraus, dass im Turm bereits eine Glocke hing, die offenbar vor Jahrzehnten außer Dienst gestellt worden war.

In einer gemeinsamen Spendenaktion sammelten die beiden Gemeinden 20 000 Mark für einen neuen Glockenstuhl und eine Läuteanlage. Am 24. Dezember 1993 erklang die Glocke erstmals wieder nach der Instandsetzung. 2003 wurde der Förderverein gegründet. 2004/5 wurden der Turm und dessen Kugel saniert. Von 2006 bis 2008 wurde das Kirchenschiff saniert. Am 18. Oktober 2008 wurde die Kirche mit einer Ökumenischen Vesper wiedereröffnet.

Die Geschichte der Kirche spiegelt die konfessionellen Entwicklungen Bensheims wie keine andere in der Stadt. Sie wird seit Jahrzehnten zu katholischen, evangelischen und ökumenischen Gottesdiensten genutzt. Seit der letzten Renovierung steht sie auch wieder für Trauerfeiern und Beerdigungen zur Verfügung. red

