Friedhofstraße wird ab 6. Mai gesperrt

Bensheim.Ein Teilstück der Fahrbahndecke der Friedhofstraße muss in Höhe des ehemaligen Euler-Areals saniert werden – und zwar auf einer Länge von 80 Metern. Betroffen ist der Bereich zwischen den Gebäuden Friedhofstraße 51-55.

Die Arbeiten werden vom 6. bis zum 10. Mai unter Vollsperrung durchgeführt. Die Zufahrt in die beiden im Baubereich einmündenden Anliegerstraßen Kollergangstraße und Mönchbachweg wird gewährleistet, teilt der zuständige Zweckverband KMB mit.

Der Einbau der neuen Asphaltdecke ist für Donnerstag 9. Mai, geplant. Dafür sei es jedoch erforderlich, auch die Zufahrt in die Anliegerstraßen für die Dauer eines Tags komplett zu sperren – von etwa 9 bis 17 Uhr.

Umleitung wird eingerichtet

Die Umleitung für den Fahrzeugverkehr erfolgt von Zell aus über die Hemsbergstraße und die Wilhelm-Euler-Straße in die Heidelberger Straße. Der Verkehr aus der Innenstadt wird über die Heidelberger Straße und Wilhelm-Euler-Straße in die Hemsbergstraße und dann in die Gronauer Straße in Richtung Zell geführt. Der Gehweg ist während der Bauarbeiten uneingeschränkt benutzbar.

„Für die während dieser Zeit entstehenden, unvermeidbaren Beeinträchtigungen bitten wir um Verständnis“, so der KMB. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 26.04.2019