Anzeige

Fehlheim.Der Frühling hält Einzug in Fehlheim, das spüren die Kinder nicht nur anhand der warmen Temperaturen. Auch das Außengelände strahlt in neuen Farben. Dank der Initiative einiger fleißiger Väter erstrahlen alle Holzgebäude und Spielgeräte in neuen bunten Farben. Alle Kinder der Kita Sankt Bartholomäus sind begeistert und bedanken sich bei Oliver Nickel, Mark Seehaus, René Ossenberg, Oliver Blessmann und Piotr Szymczyk für die tolle freiwillige Aktion. red/Bild: Kita