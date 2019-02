Friseursalon „La Form Hair“ eröffnet

Bensheim.In der Darmstädter Straße 22 in Bensheim eröffneten jetzt Cahide Sever und Selda Sahin den Friseursalon „La Form Hair“. Unter gleichem Namen führt Selda Sahin (r.) mit ihrem Team bereits Friseursalons in Heppenheim und in Fürth. In Bensheim wird Orkun Ocak Ansprechpartner sein und die Salonleitung übernehmen. Als Spezialist für Damen- und Herrenhaarschnitte, Farbbehandlungen, Kosmetik, Waxing und Rasuren ist der Salon „La Form Hair“ montags bis freitags von 9 bis 19 Uhr und samstags von 9 bis 16 Uhr geöffnet.

Die Frisurenprofis bieten ohne Voranmeldung eine individuelle Beratung in einem stilvollen Ambiente. tn/Bild: Neu

