Friseursalon spendet für Bensheimer Tafel

BENSHEIM.In einer großen Box hat das Team des Salons Haarkultur am Beauner Platz in den zurückliegenden Monaten Geld gesammelt, um die Bensheimer Tafel zu unterstützen. Von deren Seite nahm jetzt Mariette Rettig (l.) die Spende von 1576 Euro entgegen, die in den Unterhalt von Fahrzeug und Gebäude der Tafel fließt.

Rettig zeigte sich erfreut über die großzügige Unterstützung. Kunden des Salons waren eingeladen, Geld in die Spendenbox an der Kasse zu werfen, und auch manches Trinkgeld wurde von Mitarbeiterseite beigesteuert. Das Projekt geht auf eine Initiative von Mitarbeiterin Aynur Akkoyun zurück und soll für weitere soziale Zwecke fortgeführt werden. thz/Bild: Zelinger

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 10.01.2019