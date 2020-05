„Fristenstreit ist ein juristisches Geplänkel“

Bensheim.Bürgermeisterkandidat Manfred Kern (Bündnis 90/Die Grünen) äußert sich kritisch zum Umgang mit der Bürgerinitiative „Bensheimer Marktplatz besser beleben“.

Obwohl das Innenministerium das Vorliegen besonderer Umstände bestätigt habe, die zu einer Wiedereinsetzung in den Stand vor Erlass der Kontaktbeschränkungen führt, weigere sich der Bürgermeister, dies anzuerkennen. Vielmehr bestelle er mehrere juristische Gutachten, die der Frage nachgehen sollten, ob es Gründe für eine Fristverlängerung gebe.

Keine Transparenz

„Dabei verkannte der gelernte Jurist, dass das Gesetz klar und eindeutig unterscheidet zwischen von der Behörde gesetzten Fristen, die verlängert werden können, und gesetzlichen Fristen, die nicht verlängert werden können, sondern nach deren Verstreichen der Antragsteller Wiedereinsetzung beantragen kann, wenn ihn kein Verschulden trifft, so wie es hier ganz offensichtlich der Fall ist“, meint Kern.

Dass der Bürgermeister sich geweigert habe, die Gutachten zeitnah an die Stadtverordneten weiterzuleiten, strafe die gebetsmühlenartig wiederholte Rede von der „transparenten Stadtverwaltung“ Lügen. Eigentlich hätte der Bürgermeister – der Name Rolf Richter wird von Kern in der ganzen Stellungnahme nicht genannt – sich über eine aktive Bürgerschaft, die für ihre Stadt und „ihren“ Marktplatz eintritt, freuen können.

Keine Belebung

Aussagen wie „die haben ja noch gar kein Bürgerbegehren beantragt“ oder „die sollen erst einmal sagen, wie viele Unterschriften sie bereits gesammelt haben“ seien schlicht irreführend, weil ihre Beantwortung keinerlei Auswirkung auf die Zulässigkeit des Wiedereinsetzungsantrags habe.

„Bleiben der Bürgermeister und seine CDU bei ihrer ablehnenden Haltung, sind sie es, die zwangsläufig nachfolgende Gerichtsverfahren und damit einhergehend das Herauszögern der Neugestaltung des Marktplatzes zu verantworten haben und nicht, wie sie immer wieder behaupten, die kritischen Bürger“, betont Manfred Kern. Denn ein solches juristisches Geplänkel, wie es von Verwaltungsseite aus gerade exerziert werde, führe jedenfalls nicht zu der gewünschten Belebung des Marktplatzes.

„Es kümmert sich niemand“

Hierzu bedürfe es nicht nur einer Entscheidung über eine eventuelle Bebauung, es gehe auch um die Leerstände, die Baulücken und die halb verfallenen Gebäude rund um den Marktplatz, „um die sich in der Verwaltung niemand wirklich zu kümmern scheint, so Manfred Kern abschließend. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 29.05.2020