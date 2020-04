Frisurenwerkstatt per Videokonferenz

Bensheim.Das Familienzentrum Bensheim bietet am Samstag, 9. Mai, ab 14 Uhr den Kurs „Frisurenwerkstatt für Eltern mit Kindern“ per Videokonferenz an.

Bei der Frisurenwerkstatt wird den Eltern gezeigt, wie einfach man wunderschöne Flechtfrisuren lernen kann, die auch morgens vor der Kita oder der Schule schnell gemacht sind. Die Teilnehmer haben die Möglichkeit, die Techniken am eigenen Kind zu lernen. Diese sind für jeden Anlass und jede Feierlichkeit und natürlich auch für den Alltag schnell umzusetzen und mit Sicherheit ein Blickfang. Das Familienzentrum Bensheim freut sich, so weiterhin – trotz der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie – mit den Familien in Verbindung bleiben zu können. red

