Fritz Heist feiert 75. Geburtstag

So sind auf Initiative von Fritz Heist (Bild) seit 1984 fast alle Kirchen, zuletzt Sankt Anna in Gronau, mit Hörhilfseinrichtungen für Schwerhörige ausgestattet – beim Bahnhof und Kino bisher leider ohne Erfolg. Als Vorsitzender des DSB-Ortsvereins Bensheim hat er in den Jahren 1991 bis 2004 viel für den Fremdenverkehr getan. Viele Stadtführungen und Weinproben wurden von ihm hörbehindertengerecht veranstaltet. Der DSB-Bundeskongress im Jahre 1995 in Bensheim brachte 450 Teilnehmer in die Stadt und wurde von Fritz Heist und seinem Team organisiert. Der Jubilar vertrat von 2006 bis 2016 im Kreisseniorenbeirat die Interessen schwerhöriger Menschen. Dass der rührige Bensheimer inzwischen auch mit Ehrungen wie dem Bundesverdienstkreuz am Bande, der Ehrenplakette des Kreises Bergstraße, der Goldenen Ehrennadel des Deutschen Schwerhörigenbundes und des Deutschen Roten Kreuzes dekoriert wurde, verwundert also nicht. Zu seinem 75. Geburtstag gab es einen Empfang, bei dem auch die Stadt Bensheim und der Präsident des Deutschen Schwerhörigenbundes vertreten waren. red/Bild: BA-Archiv

