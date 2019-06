Fröhliche und emotionale Abschlussfeier

Bensheim/Zwingenberg.Ab nun weht für die 130 Abgänger der Geschwister-Scholl-Schule (GSS) nach dem Ende ihrer Realschulzeit ein anderer Wind.

Im Rahmen der Abschlussfeier in der beinahe voll besetzten Melibokushalle nahmen sie stolz ihre Urkunden in Empfang. 130 Realschüler, das sind fünf zehnte Klassen. Gleich beim Eintritt tauchte man in eine lockere, legere Atmosphäre ein, bevor es zum feierlichen Teil

...