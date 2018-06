Anzeige

BENSHEIM.Blauer Himmel, somit strahlender Sonnenschein und sommerliche Temperaturen – bei schönstem Wetter kamen am Donnerstag in Bensheim viele Katholiken zusammen, um bei einem Freiluftgottesdienst auf dem Platz vor dem Rathaus feierlich den Fronleichnams-Gottesdienst zu feiern. Anschießend zogen die Gläubigen bei einer Prozession zur Auerbacher Heilig-Kreuz-Kirche, wo zum Beisammensein in ungezwungener Runde eingeladen war.

Gottesdienst und Prozession, bei der zu festlichen musikalischen Klängen eine prächtige Monstranz unter einem Baldachin mitgeführt wurde, waren ein Appell in einer unruhigen Welt, Frieden im Kleinen wie im Großen zu schaffen und sich dazu der in Gott gründenden Friedensbotschaft Jesu Christi zu besinnen. Die Fronleichnams-Feier war eine gemeinsame Veranstaltung der Bensheimer katholischen Pfarreien. Gläubige aller Generationen waren zusammengekommen. thz//Foto: Zelinger