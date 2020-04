Bensheim.Im Farbenrausch zeigte sich die Natur in den vergangenen Tagen und Wochen auch an der Bergstraße: blühende Rapsfelder – ein bis zwei Wochen früher als in normalen Jahren – und ein strahlend blauer Himmel . In den nächsten Tagen wird sich die Wetterlage ändern, ab heute sind Regenschauer angekündigt, die von Landwirten, Förstern und Gartenbesitzern sehnlichst erwartet werden. red/Bild: Neu

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 28.04.2020