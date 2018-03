Anzeige

Bensheim.Die Bensheimer Stadtkapelle ist in der komfortablen Situation, gut vernetzt zu sein: Der Kontakt zu Musikern des renommierten Staatstheaters in Darmstadt ist traditionell gut gepflegt, gehörte doch das eine oder andere Orchestermitglied auch zum festen Stamm der Stadtkapelle Bensheim. So war zum Beispiel der aktuelle Dirigent der Stadtkapelle Werner Müller in den 70er Jahren als Trompeter in Darmstadt engagiert.

Für das Frühjahrskonzert der Stadtkapelle am 8. April, 17 Uhr, im Bensheimer Parktheater haben in diesem Zusammenhang die Musiker um Werner Müller einen besonderen Leckerbissen vorbereitet.

Marina Fixle, Trompeterin am Staatstheater, spielt, begleitet von der Stadtkapelle die „Teufelszunge“ – eine Bravourpolka, die an Solistin und Stadtkapelle höchste spielerische Ansprüche stellt. Mit Marina Fixle konnte die Stadtkapelle eine Vollbluttrompeterin für das Konzert gewinnen. Aus der Blasmusik kommend, folgten auf Studienjahre in München und Basel Verpflichtungen bei den Stuttgarter Philharmonikern und seit 2012 das Engagement als zweite Trompeterin beim Orchester des Staatstheaters Darmstadt. Die Zusammenarbeit mit der Bensheimer Stadtkapelle sei interessant und spannend, so Fixle, die neben der „Teufelszunge“ auch noch die eine oder andere Zugabe zum Konzert mitbringen wird. Daneben bringen die 25 Musiker sowohl traditionelle Blasmusik, Fantasien, Medleys und Potpourris beliebter Opern, Operetten und Musicals als auch moderne Arrangements und Schlager der Unterhaltungsmusik zu Gehör.