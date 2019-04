Frühjahrskonzert der Stadtkapelle

Bensheim.Jedes Jahr im Frühling begeistert die Stadtkapelle Bensheim viele Besucher im Parktheater mit einem schwungvollen Programm ausgewählter Stücke für Blasorchester.

Bestandteil des Kulturlebens

Am Sonntag, 28. April, ist es wieder soweit: Um 17 Uhr beginnt das mittlerweile zu einem festen Bestandteil des Bensheimer Kulturlebens avancierte Frühjahrskonzert um den Dirigenten Werner Müller. Zurzeit proben die 25 Musiker intensiv an der teilweise sehr anspruchsvollen Auswahl: Einer Konzertouvertüre von Franz von Suppe, einem Walzer von Lehár oder einem Ausflug in Mozarts Opernwelt.

Selbstverständlich kommen die Liebhaber modernerer Musik mit Abba oder George Gershwin auf ihre Kosten. Traditionelle Blasmusik ist ebenfalls berücksichtigt.

Karten im Vorverkauf

Der Vorverkauf läuft. Karten sind bei der Touristik-Info der Stadt, Hauptstraße 39, und allen Musikern der Stadtkapelle erhältlich. Kinder unter zwölf Jahren haben wie immer freien Eintritt. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 23.04.2019