Frühjahrsprüfung bei den Bensheimer Hundefreunden

Bensheim.Der Startschuss für die neue Saison der Hundefreunde Bensheim ist bei der ersten Frühjahrsprüfung gefallen. Zwei Bensheimer Teams gingen bei den Begleithunden zum ersten Mal an den Start. Die aus Theorie-, Praxisteil und Unterordnung bestehende Prüfung ist die Eintrittskarte für alle anderen Hundesportarten.

Anette Mohr Roth und Colliehündin Kaya wollen in der Sportart Obedience weitermachen und waren froh, dass sie eine gute Prüfung zeigen konnten. Auch Carmen Bickelhaupt mit ihrem Retrieverrüden Henry erhielt von Leistungsrichter Harald Finger die Leistungsurkunde überreicht.

Bei den fortgeschrittenen Begleithunden zeigten Bettina Krämer mit Terrierhündin Numa in der BGH-Klasse 1 eine gute Prüfung. In Klasse 2 bestand Carmen Schäfer mit Schäferhündin Quadrophenia, und Josef Brendle erreichte mit Labradorrüde Jack die Wertnote „Gut“. Zwei Bensheimer Teams starteten bei den Schutzhunden in der höchsten Klasse 3. Jutta Müller und Malinoishündin Chelsea erhielten von Leistungsrichter Harald Finger eine „sehr gute“ Bewertung.