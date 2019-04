Frühjahrsputz der Feuerwehr in Zell

Zell.Der Winter gab am Samstag noch einmal ein kleines Stelldichein in der Region. Und so fühlte sich der Frühlingsputz, der in der Woche vor Ostern von der Freiwilligen Feuerwehr Zell initiiert wird, alles andere als frühlingshaft an. Jugendfeuerwehrwart Tim Rettig konnte die etwa 50 Helfer vor dem Feuerwehrgerätehaus begrüßen und die vom KMB zur Verfügung gestellten Müllsäcke und Handschuhe austeilen. Neben Mitgliedern der Jugendfeuerwehr, Löschgeistern und deren Eltern sowie aktiven Feuerwehrkräften schwärmten auch Zeller Bürger aus, um die Zeller Gemarkung sowie den Bachlauf von Abfall und Unrat zu reinigen. Unter den Fundstücken in der Natur waren eine Kunststoffbadewanne, Zementsäcke, Autoreifen und zwei Leitpfosten. Zum Abschluss an die über zweistündige Putzaktion wurden die Helfer – und auch das ist langjährige Tradition – von einer Zeller Weinwirtschaft zum Essen eingeladen. tn/Bild: Neu

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 16.04.2019