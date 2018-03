Frühjahrsputz rund um den Badesee

Anzeige

Bensheim.Als vor 16 Jahren von der Hessischen Landesregierung die Umweltkampagne „Sauberhaftes Hessen“ ins Leben gerufen wurde, startete man auch in Bensheim diese Umwelt-Aktion unter dem Motto „Sauberhaftes Bensheim“.

Als fester Bestandteil des städtischen Veranstaltungskalenders beteiligen sich alljährlich im März – wie berichtet – zahlreiche Vereine, Organisationen, Schulen und Privatpersonen an dem gemeinsamen Gemarkungsputz.

Mit dabei waren in diesem Jahr, wie bereits in der Vergangenheit, Mitglieder des Bensheimer Tauchsportvereins. Seit 1988 gibt es den Verein, der seine Tauchbasis am Bensheimer Badesee hat und sich auch für die Sauberkeit des beliebten Badesees mitverantwortlich fühlt.