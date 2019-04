Frühlingserwachen bei der SKG Zell

Zell.Unter dem Motto Frühlingserwachen möchte die SKG Zell in diesem Jahr den Frühling begrüßen. Hierzu ist jedermann eingeladen. Man trifft sich am Sonntag (7.) ab 11 Uhr in zwangloser Atmosphäre auf dem weitläufigen Gelände des Vereinsheimes der SKG Zell.

Die Veranstalter dieses Festes haben sich etwas Neues einfallen lassen. Für das leibliche Wohl wird gesorgt sein. Es gibt Weißwürste, Bockwürste und Kartoffeln. Die unterschiedlichsten Getränke runden den Mittagstisch ab. Nachmittags wird Kaffee mit Kuchen angeboten.

Ein Unterhaltungsprogramm für Kinder ist ebenfalls geplant. Bei hoffentlich schönem Wetter findet die Veranstaltung vorwiegend im Freien statt. Pergola und überdachte Terrasse bieten ideale Möglichkeiten um zu verweilen und nebenbei den auf dem Freizeitgelände spielenden Kindern zuschauen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 03.04.2019