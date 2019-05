Frühlingsfest der Riva-Freunde

Bensheim.„Hier herrscht das italienische Temperament“, meinte Dagmar Suur, die am Samstag in der Spülabteilung zusammen mit weiteren Frauen für sauberes Geschirr sorgte. Mit einem kräftigen Lachen freute sie sich zusammen mit den zahlreichen Mitgliedern des deutsch-italienischen Freundeskreises Bensheim – Riva del Garda, ohne die das traditionelle „Festa di Primavera“ nicht möglich wäre.

Eingeladen war, übrigens seit 28 Jahren, auf den Grillplatz am Wambolder Sand. Für die Gäste gab es italienische Speisen wie Pizza, zubereitet im original Pizzaofen, leckere Pasta, eine sehenswerte Auswahl an selbst gemachten Salaten und Desserts sowie passend dazu neben Bier vom Fass auch Weine aus der Partnerstadt am Gardasee.

Vorsorglich hatte das Team um Organisatorin Marita Hegyaljai genügend Zelte aufgebaut, so dass man geschützt auch bei den abendlichen Regenschauern ausgelassen feiern konnte. Eine Attraktion war natürlich wieder das traditionelle Spaghetti-Wettessen, bei dem man möglichst schnell die italienische Traditionsspeise ohne Besteck und mit den Händen auf dem Rücken essen musste. Ein Spaß für große und kleine Teilnehmer, für die Preise vorbereitet waren. df/ Bild: Funck

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 20.05.2019