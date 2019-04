Frühlingsfest in der Grundschule Kappesgärten

Bensheim.Bei strahlendem Sonnenschein eröffnete Schulleiterin Helga Krumbein das Frühlingsfest der Grundschule in den Kappesgärten. Geladen waren Eltern, Schüler und Interessierte, die auch zahlreich erschienen. Grußworte im Namen des Kreises Bergstraße und in Vertretung von Landrat Engelhardt überbrachte Kreisbeigeordneter Philipp-Otto Vock. Außerdem war Bürgermeister Rolf Richter unter den geladenen Gästen.

Auf dem Schulgelände gab es ein buntes Programm aus verschiedenen Spielstationen, an dem sowohl die Kinder als auch die Eltern ihren Spaß hatten. Verschiedene Ateliers waren geöffnet, in denen normalerweise in der Unterrichtszeit in jahrgangsübergreifenden Gruppen gearbeitet wird. So konnten die Kinder und ihre Eltern vieles über Drucken, Karten und Länder, Wiegen, Knobeln und Laubsägen erfahren und ausprobieren.

Neben leckerem Essen aus einem alten Schulbus gab es einen Eiswagen. Am Stand des Fördervereins konnte man sich über dessen Arbeit informieren und ein T-Shirt mit schuleigenem Logo erwerben. Durch die vielen helfenden Hände von Eltern, Hausmeister, Kindern und Lehrern wurde das Schulfest zu einer gelungenen Veranstaltung. Ein besonderer Dank gilt dem Förderverein, der eine Torschusswand für die Schüler mitbrachte. / red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 11.04.2019