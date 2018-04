Anzeige

Fehlheim.Was verbindet Sportveranstaltungen, Gottesdienste und Partys am Ballermann? Es wird gemeinsam gesungen. Dieses Gemeinschaftserlebnis möchte auch die Harmonie Fehlheim bieten.

Seit Jahren gibt es das Frühlingsfest der Harmonie mit dem „Tanz in den Mai“. In diesem Jahr soll es aber heißen: „Sing und Tanz in den Mai“, so der Verein. Im ganzen Land mache sich im Moment ein Virus breit, der des gemeinsamen Singens, des „Gruppenschmetterns“.

Auch die Organisatoren der Harmonie Fehlheim wurden von diesem Virus infiziert und möchten ihn an ihre Gäste weitergeben. Die Band Klaus McAusten und Tamara bietet gute Voraussetzungen, das Vorhaben in die Tat umzusetzen. Tamara Hechler arbeitet als Gesangscoach und weiß, wie man das Publikum begeistern kann. Die Texte werden per Beamer an die Wand projiziert, so dass jeder im Saal die Möglichkeit hat mitzusingen. Das Repertoire ist immens und die Gäste können selbst bestimmen, in welche Richtung die musikalische Reise gehen soll. Um die Stimmen zu schonen, kann zwischendurch auch immer wieder getanzt werden.