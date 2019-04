Frühlingshafte Abendstimmung am Rinnentor

Bensheim.Der Frühling legt zwar gerade eine Pause ein, aber in den vergangenen Tagen zeigte sich Bensheim standesgemäß im Blütenrausch – wie auf unserem Bild in den Abendstunden am Rinnentorturm. Das Kulturdenkmal zählt bekanntlich zu den Resten der mittelalterlichen Stadtbefestigung. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts wurde das Stadttor mit Ausnahme des heute noch stehenden Turms allerdings abgerissen – auf Betreiben einiger Bürger, wie es heißt. Als Begründung wurde neben der Baufälligkeit eine zu enge Durchfahrt für die Kutschen genannt. Die Stadt war damit um ein echtes Wahrzeichen ärmer, wenngleich der verbliebene und unter Denkmalschutz stehende Turm durchaus noch einiges hermacht. Zumal es nicht mehr allzu viele Zeugnisse der alten Verteidigungsanlagen gibt. dr/Bild: Neu

