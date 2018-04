Anzeige

Zur weiteren Planung und Absprache treffen sich die Akteure am 17. April um 19.30 Uhr im Reisebüro Auerbach. „Über zahlreiches Kommen sind wir froh, bitte kurz Bescheid sagen“, lautet die Einladung von Ingrid Stühling vom Ortsgespräch. „Gerne können auch die Aussteller kommen, um weiteres zu besprechen. Kuchenspenden bitte per Mail an info@ortsgespraech-auerbach.de ankündigen. Die Einnahmen werden in Auerbach bleiben, wohin der Erlös geht, wird in dem nächsten Treffen festgelegt“, heißt es weiter.

Die Organisatoren bitten die Kuchenspender, aus kühlungstechnischen Gründen auf Sahne- und Cremetorten zu verzichten. Gerne gesehen seien Blechkuchen und Obsttorten. Die Spenden können am Veranstaltungstag ab 11 Uhr auf dem Dorfplatz, Bachgasse abgegeben werden. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 10.04.2018