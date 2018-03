Anzeige

Schwanheim.Der Singkreis Schwanheim lädt für Sonntag, 11. März, zum Frühlingsmarkt ein. Von 11 bis 17 Uhr werden im Dorfgemeinschaftshaus in Schwanheim österliche Dekorationen, Karten aus handgeschöpftem Papier, feine Seifen, Ostereier in ukrainischer Batiktechnik, Omas Schmuck und Silber, Fotografien, fein bemaltes Porzellan und Aquarelle sowie Handarbeiten angeboten. Auch für den Hund ist was dabei: hausgemachte Hundekuchen als Leckerli für Ostern.

Musikalisch wird der Markt von Auftritten des Kinderchors um 12.30 Uhr und des Singkreises um 15.30 Uhr umrahmt. Zur Mittagszeit ist mit hausgemachter Frühlingssuppe, vegetarischer Pizza und Kartoffelsalat mit Würstchen für das leibliche Wohl gesorgt, nachmittags gibt es hausgemachten Kuchen und Kaffee.

Außerdem lädt der Vorstand des Singkreises alle aktiven und passiven Mitglieder zur Hauptversammlung für Montag, 26. März, um 19.30 Uhr in das Dorfgemeinschaftshaus ein. Neben dem Jahresbericht des Vorstandes wird die Chorleiterin einen Ausblick auf die Veranstaltungen des nächsten Jahres geben.