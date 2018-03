Anzeige

Schwanheim.Selbst gebastelte Dekorationen für das anstehende Osterfest und eine große Auswahl an Handarbeiten sowie wohlriechende Seifen gab es am Sonntag beim Frühlingsmarkt des Schwanheimer Singkreises im Dorfgemeinschaftshaus. An den zahlreichen Ständen wurden auch künstlerisch bemaltes Porzellan verkauft und Antiquitäten angeboten. Großes Interesse fand ebenso die reichhaltige Auswahl am Büchertisch. Wer sich stärken wollte, der konnte dies nicht nur mit Pizza und Würstchen mit Kartoffelsalat, sondern auch mit vielen süßen Köstlichkeiten von der Kuchentheke. Gleich zwei musikalische Leckerbissen gehörten zum Programm. Der Kinderchor des Sinkreises und später dann der Singkreis und Jugendchor Schwanheim wurden mit reichlich Beifall bedacht./ df