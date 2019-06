Frühschoppen statt Abendmahl

Gronau/Zell.Schon mehrfach in den vergangenen Jahren veranstaltete die Kirchengemeinde Gronau/Zell im Sommer einen Gottesdienst besonderer Art. Dieser klang nämlich nicht mit dem in der Kirche üblichen Abendmahl aus, sondern ging in einen echten Imbiss völlig anderer Natur über, heißt es in einer Pressemitteilung.

Nach einer Pause im vergangenen Jahr findet diesmal wieder der beliebte „Frühschoppen-Gottesdienst“ statt. Und zwar beginnt er am Sonntag, 23. Juni, wie üblich um 10.15 Uhr in der evangelischen Kirche Sankt Anna in Gronau, findet seine Fortsetzung jedoch als „Frühschoppen“ (bei gutem Wetter) vor der Kirche.

Beide Teile werden musikalisch vom Posaunenchor der evangelischen Kirchengemeinde Gronau/Zell umrahmt. Die Gemeinde aus dem Meerbachtal freut sich darauf, auch dieses Jahr wieder viele Besucher bei diesem besonderen Sonntagsgottesdienst begrüßen zu können, teilt die Gemeinde abschließend mit. red

