Frühstück und Kabarett-Abend

Bensheim.Das Frauenbüro der Stadt Bensheim nimmt den jährlichen Internationalen Frauentag zum Anlass für zwei Veranstaltungen, die am Vormittag und am Abend des 8. März stattfinden.

Von 10 bis 12 Uhr sind alle interessierten Frauen zum Internationalen Frühstück eingeladen: Es findet in den Räumen des Frauenbüros der Stadt Bensheim in der Hauptstraße 53 (2. OG), statt. Umrahmt wird das Frühstück mit einer musikalischen Einlage des Trios „Mirabelle“. Spenden für das Frühstücksbuffet sind willkommen, der Eintritt ist frei.

Am Abend des Frauentags am 8. März richtet das Frauenbüro den Fokus auf eine starke weibliche Figur: Um 18 Uhr tritt die Schauspielerin und Sängerin Jeanette Giese in „Brünhild – die Legende kehrt zurück“ auf die Bühne des Bensheimer PiPaPo-Kellertheaters. Der Abend verspricht ein Kabaretterlebnis mit einer Mischung aus Musik, Komik und rasanten Rollenwechseln.

Im Mittelpunkt steht ein „Mordsweib“: Eine störrische Frau mit blutrotem Kleid, bewaffnet mit Schwert und Speer, bei der die rasiermesserscharfe Wirkung unter die Haut geht. Die historische Figur, ausgestattet mit Umgangsformen aus dem Mittelalter, kommt aus dem Dunkel nebliger Vorzeit und hat doch gerade deshalb ihren ganz eigenen Blick auf das Hier und Jetzt. Beim 1,5-stündigen „Mordsspaß“ begleitet Peter Moss Jeanette Giese am Piano und E-Bass sowie an der Ukulele.

Die Veranstaltung ist ausverkauft, eventuell gibt es noch Restkarten an der Abendkasse. ps

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 18.02.2020