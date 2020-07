Fuchstrail als positives Beispiel

Manche illegalen Downhill-Routen werden von den Nutzern mit einer blauen Raute markiert. Ein Zeichen, dass im Wald um den Melibokus erstmals vor zirka fünf Jahren aufgetaucht war. Eine unerlaubte Kennzeichnung, die meistens auf Baumrinden angebracht wird. Der Forst übersprüht die Symbole regelmäßig. Eine Art Katz-und-Maus-Spiel wie auch die Eingriffe an den Strecken, um sie unbefahrbar zu machen. Denn auch die Biker haben Ausdauer – viele Trails sind binnen weniger Tage wieder freigeräumt.

Doch es gibt auch positive Beispiele. Unweit des Melibokus, im Hochstädter Wald, hat das Team Fuchstrail mit ihrer vereinseigenen Strecke ein Modell entwickelt, wie man möglichst viele Interessen unter einen Hut bringen kann. In enger Zusammenarbeit mit Hessen Forst, Naturschutzbehörden und Umweltverbänden entstanden zwei Downhill-Spuren, die aus Haftungsgründen ausschließlich von Mitgliedern befahren werden dürfen. Durch spezielle Rettungswege können auch Feuerwehr und andere Einsatzwagen schnell vor Ort sein.

„Wir können nicht den Fuchstrail nach korrekter Erfüllung etlicher Auflagen genehmigen und gleichzeitig wilde Strecken dulden“, so Dirk Ruis-Eckhardt, der grundsätzlich nichts gegen Radfahrer im Wald habe. Dafür seien eigens die vom Geo-Naturpark ausgewiesenen Strecken angelegt worden. Über 40 Routen in vier Schwierigkeitskategorien bilden ein weitreichendes Netz an Rundstrecken zwischen Odenwald und Bergstraße. tr

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 07.07.2020