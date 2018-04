Anzeige

Auerbach.Der Staatspark Fürstenlager in Auerbach war nicht nur beliebte Sommerresidenz der Hessischen Landgrafen und Großherzöge im 18. und 19. Jahrhundert, sondern ist auch heute eine der Topadressen für all diejenigen, die sich an gepflegter Parklandschaft mit einem wundervollen Blick in das benachbarte Rheintal erfreuen wollen.

Die Verwaltung der Staatlichen Schlösser und Gärten bietet am Sonntag (29.) um 14 Uhr wieder Gelegenheit, an einer der fachkundigen Führungen teilzunehmen, die sowohl die Geschichte des Fürstenlagers als auch die gartendenkmalpflegerischen Belange und die kulturhistorische Entwicklung dieser einzigartigen Parklandschaft bespricht.

Ausgangspunkt für diesen Rundgang, der eineinhalb Stunden dauert, ist das Weißzeughäuschen des Fürstenlagers. Der Spaziergang führt durch das „Dorf,“ entlang der Zedernwiese zur Schleife Pappelallee, über den Altarberg zum Freundschaftsaltar, entlang der Eierwiese über die Bastion zum Monopteros. Es wird ein Teilnahmepreis erhoben.