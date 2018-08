Führung durch die alte Synagoge

Auerbach.„Entdecken, was uns verbindet“ – das ist das diesjährige Motto für den Tag des offenen Denkmals. An der größten Kulturveranstaltung Deutschlands, die dieses Jahr zum 25. Mal stattfindet, beteiligt sich auch der Auerbacher Synagogenverein.

Am Sonntag, 9. September, öffnet die ehemalige Synagoge in Auerbach, Bachgasse 28, zwischen 11 und 17 Uhr ihre Türen. Mitglieder des Synagogenvereins sind vor Ort und bieten den Besuchern nach Bedarf Führungen durch das Gebäude an. Der „Tag der offenen Tür“ – sonst regelmäßig an jedem ersten Sonntag im Monat von 15 bis 17 Uhr – entfällt am 2. September.

Eine Übersicht mit Details zu allen geöffneten Denkmälern im Kreis Bergstraße findet sich unter dem Link: https://www.tag-des-offenen-denkmals.de/laender/he/223/. red

