Auerbach.Der Staatspark Fürstenlager war nicht nur beliebte Sommerresidenz der Hessischen Landgrafen und Großherzöge im 18. und 19. Jahrhundert, sondern ist auch heute eine der Topadressen für all diejenigen, die sich an gepflegter Parklandschaft mit einem wundervollen Blick in das benachbarte Rheintal erfreuen wollen.

Als eine Ergänzung zu den Parkführungen, die von Mai bis Oktober, alle 14 Tage angeboten werden, bietet die Verwaltung der Staatlichen Schlösser und Gärten die Vorführung des historischen Brotbackens im Steinofen des Küchenbaus an. Zum Abschluss dieser speziellen Parkführung, für die pro Person eine Gebühr erhoben wird, erhält jeder Teilnehmer Bauernbrot mit Hausmacher Wurst und Bergsträßer Wein oder Wasser.

Bei diesen Sonderführungen werden auf markante Aussichtspunkte aufmerksam gemacht. Der Ausgangspunkt für diesen Rundgang, der zwei Stunden dauert, ist das Weißzeughäuschen. Von dort führt der Weg durch das Dorf zum Backofen. Dann geht es entlang der Englischen Partie, um das Rosarium, hinauf zu den Mühlsteinen von dort zum Luisendenkmal und den Neun Aussichten, über den Lommelweg geht es die Apfelallee hinunter zur Vesper im Küchenbau.