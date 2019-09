Führung mit Nachtwächter

Bensheim/Heppenheim.Eine gemeinsame Stadtführung mit dem Heppenheimer Nachtwächter Günter Hinkel führt die Bürgerhilfe Bensheim zusammen mit dem Bürgerverein für gegenseitige Hilfe Heppenheim am Mittwoch, 16. Oktober, durch. Treffpunkt in Heppenheim ist um 18 Uhr am Marktplatz, informiert der Vorsitzende der Bensheimer Bürgerhilfe, Franz Apfel.

Mitfahrgelegenheit aus Bensheim besteht um 17.30 Uhr auf dem Parkplatz auf der Westseite des Bahnhofes Bensheim. Es wird ein Kostenbeitrag erhoben. Am Jahresende spendet der Nachtwächter aus seinen Einnahmen einen größeren Betrag an das Kinderhospiz Sterntaler Mannheim, das Hospiz Bensheim und Annis Suppenküche in Heppenheim. Die Nachtwächterführung in Heppenheim wird auf Vorschlag von Manfred Sassen gemeinsam mit dem Bürgerverein für gegenseitige Hilfe Heppenheim veranstaltet. Die maximale Teilnehmerzahl von 30 Personen haben sich die beiden Vereine aufgeteilt.

Im Anschluss an die gemeinsame Stadtführung ist noch ein Abschluss im Restaurant „Athen“, Wormser Tor 2, in Heppenheim, geplant. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 20.09.2019