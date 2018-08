Führung mit Picknick im Fürstenlager

Auerbach.Am kommenden Sonntag (26.) wird im Auerbacher Fürstenlager eine Führung mit Picknick angeboten. Start ist um 14 Uhr am Weißzeughäuschen. Die Höhepunkte des Staatsparks werden bei einem kleinen Rundgang wie immer gezeigt, das Besondere allerdings ist das Verweilen an den Aussichtspunkten und das Lauschen der kleinen Geschichten der damaligen Zeit durch die Parkführerin.

Die Wege an diesem Tag werden je nach Wetterlage festgelegt. Abgerundet wird dieser Rundgang durch einen kleinen Imbiss am Teehaus oder den Fünf Tischen mit dem Fürstenlager-Bauernbrot und verschiedenen Köstlichkeiten. Die Dauer beträgt etwa 1,5 Stunden plus Picknickzeit. Die Maximalteilnehmerzahl liegt bei 16 Personen.

Weitere Informationen erteilt die Parkverwaltung unter Telefon 06251/ 93 46 - 0 oder samstags, sonntags und feiertags von 12 bis 18 Uhr unter 06251/934615. Um vorherige Anmeldung per Telefon oder E-Mail (info@schloesser.hessen.de) wird gebeten. red

Info: Weitere Infos auch im Internet: www.schloesser-hessen.de

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 21.08.2018