Es wird ein Teilnahmepreis erhoben. Weitere Informationen erteilt die Parkverwaltung unter Telefon 06251/93460 oder samstags und sonntags von 12 bis 18 Uhr unter Telefon 06251/934615.

Um vorherige Anmeldung per Telefon oder E-Mail info@schloesser.hessen.de wird gebeten.

Zofe und Erster Lakai

Gleiches gilt für eine szenische Führung, die ebenfalls am Sonntag (24.) veranstaltet wird. Treffpunkt ist um 17 Uhr am Weißzeughäuschen. In theatralischer Form führen die Zofe Klara- Luise und ihr Gatte Karl-Ludwig, erster Lakai am Hof, mit ihrem internen Wissen kostümiert und charmant durch das Dorf im Fürstenlager. Eine Voranmeldung bis zum Freitag (22.) ist erforderlich. Die Mindestteilnehmerzahl liegt bei acht Personen. red

Info: Weitere Informationen unter www.schloesser-hessen.de

