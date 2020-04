Fünf Corona-Fälle in Mohács

Bensheim/Mohács.Wie verlässlich die offiziellen Zahlen sind, sei einmal dahingestellt. Die ungarische Regierung hat gestern Vormittag die Zahl der mit dem Corona-Virus infizierten Menschen mit 744 angegeben, davon seien 38 Menschen gestorben.

In Bensheims Partnerstadt Mohács sind die Zahlen verlässlich. Laut Angaben aus dem Krankenhaus und dem Rathaus haben sich fünf Mohácser Bürger bei einer Party infiziert. Alle fünf wurden in die Krankenhäuser nach Pécs und nach Szekszard eingeliefert. Im Komitat Baranya sind laut „offiziellen Angaben aus Budapest 38 Corona-Fälle bekannt. In Bensheims ungarischer Partnerstadt ist das öffentliche Leben allerdings genauso lahm gelegt wie in Bensheim.

Das Wetter ist in Mohács genauso schön wie an der Bergstraße, man sieht aber nur vereinzelt Spaziergänger und das auch nur maximal in Zweiergruppen oder an der Donau vereinzelt Angler. Ansonsten steht das Leben in Bensheims ungarischer Partnerstadt still.

Mohácser Bürger, die 65 Jahre und älter sind, haben die Möglichkeit morgens zwischen 9 und 12 Uhr in die Supermärkte und in die Drogerie zum Einkaufen zu gehen, ebenso zu den geöffneten Geschäften wie Bäckerei, Metzgerei, Drogerien und auf den Markt. Vor 9 Uhr und nach 12 Uhr können alle anderen Einwohner ihren Einkäufen nachgehen. Die Polizei führt strenge Kontrollen durch, ob diese Regelung eingehalten wird. Auch schon vor den Osterferien waren allen Schulen und Kindergärten geschlossen, inzwischen arbeiten auch die meisten Rathaus-Mitarbeiter zu Hause im sogenannten Homeoffice.

Am 11. März wurde von der ungarischen Regierung die „Gefahrenlage“ ausgerufen. Am 30. März hat die Nationalversammlung mit der nötigen Zwei-Drittel-Mehrheit (Fidesz-KDNP haben 133 von 199 Sitzen) die Regierung ermächtigt, im Zusammenhang mit der Epidemie Verordnungen zu erlassen, die geltende Gesetze suspendieren oder von ihnen abweichen können.

Das neue Gesetz verspürte auch der Mohácser Bürgermeister Ferenc Csorbai, der über den aktuellen Stand der Coronakrise in Mohács berichtete. Prompt wurde er von einem Bürger aus Budapest angezeigt, ein Verfahren gegen Csorbai, der der MSZP (sozialistische Partei) angehört, wurde eingeleitet. mül

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 07.04.2020